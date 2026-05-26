Роспотребнадзор: более 2,5 млн россиян привились от клещевого энцефалита

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 2,5 млн россиян с начала года привились от клещевого вирусного энцефалита. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«В Российской Федерации в 2026 году от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) привились более 2,5 млн человек. Всего с начала сезона зарегистрировано 129 тыс. обращений в медицинские организации по поводу укусов клещей. Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в России остается стабильной», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что наибольшее число укусов клещей зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях.
В целях профилактики продолжаются акарицидные обработки территорий. На данный момент охвачено 112 тыс. гектаров. В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании продолжаются акарицидные обработки в детских оздоровительных учреждениях.
Роспотребнадзор напомнил, что самой эффективной мерой защиты от КВЭ является вакцинация. В первую очередь прививаться рекомендуется жителям эндемичных регионов, а также тем, кто планирует поездки на такие территории.
Также рекомендуется не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств — и о ношении специальной защитной одежды.
При прогулках в лесистой местности и парках в Роспотребнадзоре рекомендуют отдавать предпочтение светлой одежде, брюки заправлять в носки или обувь, а также не забывать о головном уборе. Каждые 15−20 минут необходимо проводить самоосмотры.