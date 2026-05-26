Несколько улиц в центре Нижнего Новгорода перекрыли с 26 мая

Ограничения будут действовать до июня.

Источник: Время

Движение транспорта ограничено на улице Академика И. Н. Блохиной в Нижнем Новгороде с 00.01 26 мая до 21.00 1 июня 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрыты участки между строением № 32 и № 32Д по улице Варварской, между домами № 12 и № 14 по улице Блохиной и между домом № 14 по улице и домом № 47 по улице Ковалихинской. Кроме того, закрыт выезд из двора от дома № 47 Ковалихинской на улицу Блохиной.

Кроме того, закрыт въезд на внутреннюю территорию Парка мастеров «Нижполиграф» со стороны улицы Ковалихинской и введен запрет остановки и стоянки между домами № 16 и № 18 по улице Ковалихинской.

Также до 21:00 2 июня 2026 года ограничено движение от дома № 15 по улице Большие Овраги до парковки у дома 2А по улице Шевченко. А на улице Малой Ямской ограничена остановка и стоянка между домами 16 и 22.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными.