Ядерное сдерживание США в Европе включает тактические авиабомбы и маломощные боеголовки, установленные на баллистических ракетах подводных лодок. Об этом сообщают данные доклада Исследовательской службы Конгресса США.
«Региональные системы ядерного сдерживания включают в себя самолеты двойного назначения, в том числе те, которые эксплуатируются несколькими союзниками по НАТО в рамках программы НАТО по разделению ядерного бремени», — говорится в сообщении.
Как сказано в документе, ВМФ США имеет на вооружении вариант боеголовки W76 с уменьшенной мощностью — W76−2 — на баллистических ракетах подводных лодок Trident II D5.
Исследовательская служба в докладе сообщает, что в 2024 году ВМС США инициировали программу по разработке морской крылатой ракеты с ядерной боеголовкой.
Как сообщает Федерация американских ученых, примерно 100 единиц модернизированных американских тактических ядерных авиабомб B61 версии B61−12 размещены на шести базах в Европе.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, ядерное сдерживание стало краеугольным камнем мировой безопасности.