Reuters: в порту Бендер-Аббас в Иране слышны взрывы, причины неизвестны

«Взрывы слышны в иранском городе Бендер-Аббас, причина неизвестна», — передает Reuters информацию иранского агентства Mehr.
Как заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио, американо-иранское соглашение по урегулированию конфликта может быть достигнуто буквально сегодня. Востоковед Владимир Сажин пояснил, что речь идет не о сделке, а о меморандуме между США и Ираном.
По данным Fox News, США и Иран согласовали рамочное соглашение на 95%.