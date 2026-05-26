Названа самая распространенная у мошенников схема под видом знакомств

Отмечается, что сама схема с годами почти не меняется: пользователь знакомится с девушкой на сайте или в сервисе знакомств, спустя несколько часов общения «девушка» предлагать сходить, например, в театр, и говорит, что уже купила билет и, к счастью, место рядом с ней еще свободно, но его вот-вот выкупят. Для покупки билета присылает ссылку на «сайт театра», но на самом деле — мошеннический.