Футболисты «Вольфсбурга» впервые вылетели из Бундеслиги

«Вольфсбург» впервые вылетел из Бундеслиги. Команда поднялась в элитный дивизион чемпионата Германии по итогам сезона-1996/97 и являлась его неизменным участником на протяжении 29 лет. «Падерборн» в последний раз играл в Бундеслиге в сезоне-2019/20, заняв последнее, 18-е место.