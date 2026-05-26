Футболисты «Вольфсбурга» впервые вылетели из Бундеслиги

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. «Вольфсбург» со счетом 1:2 после дополнительного времени проиграл «Падерборну» в ответном переходном матче за право выступить в следующем сезоне Бундеслиги — элитном дивизионе чемпионата Германии по футболу.
У победителей голы забили Филип Билбия (38-я минута) и Лорин Курда (100). В составе проигравших единственный мяч на счету Дженана Пейчиновича (3). С 14-й минуты «Вольфсбург» играл вдесятером из-за удаления Йоакима Меле. Первая игра между соперниками прошла 21 мая на стадионе «Вольфсбурга» и завершилась нулевой ничьей.
По итогам завершившегося сезона «Вольфсбург» занял 16-е место в Бундеслиге, «Падерборн» финишировал третьим во втором по силе дивизионе. Напрямую в Бундеслигу вышли «Шальке» и «Эльферсберг», в классе понизились «Хайденхайм» и «Санкт-Паули».
«Вольфсбург» впервые вылетел из Бундеслиги. Команда поднялась в элитный дивизион чемпионата Германии по итогам сезона-1996/97 и являлась его неизменным участником на протяжении 29 лет. «Падерборн» в последний раз играл в Бундеслиге в сезоне-2019/20, заняв последнее, 18-е место.