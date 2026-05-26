RMF24: 62 квартиры сгорели в Хельсинки из-за гриля на балконе

В тушении участвовали около 30 единиц пожарной техники. Борьба с огнем продолжалась почти десять часов. Все жильцы были эвакуированы, никто физически не пострадал, однако материальный ущерб колоссальный. Крыша целого блока здания полностью сгорела, лестничные клетки и инженерные установки частично уничтожены. Большинство квартир непригодны для проживания из-за повреждений водой и дымом.