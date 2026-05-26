RMF24: 62 квартиры сгорели в Хельсинки из-за гриля на балконе

В столице Финляндии произошел крупный пожар, в результате которого полностью сгорели 62 квартиры. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал газовый гриль, установленный на балконе одного из жильцов. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает издание RMF24.

Трагедия разыгралась ночью в современном районе Каласатама. Жилец квартиры на четвертом этаже решил пожарить шашлык на балконе. Пламя быстро вышло из-под контроля и перекинулось на фасад и крышу здания, построенного в 2016 году. Из-за конструкции дома и легковоспламеняющихся материалов отделки огонь распространился с катастрофической скоростью.

В тушении участвовали около 30 единиц пожарной техники. Борьба с огнем продолжалась почти десять часов. Все жильцы были эвакуированы, никто физически не пострадал, однако материальный ущерб колоссальный. Крыша целого блока здания полностью сгорела, лестничные клетки и инженерные установки частично уничтожены. Большинство квартир непригодны для проживания из-за повреждений водой и дымом.

Полиция Хельсинки проводит расследование как уголовное дело о грубой небрежности, создавшей угрозу общественной безопасности. Основная версия — неосторожное обращение с газовым грилем на балконе, говорится в сообщении.

В прошлом году в Подольске группа отдыхающих случайно устроила поджог и сожгла несколько иномарок, в том числе автомобиль Lexus, когда жарила шашлык на парковке.