В Иране восстановят доступ к Интернету: подробности

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял решение о восстановлении Интернета в стране. Об этом информирует агентство Fars со ссылкой на источник в министерстве связи Ирана.
«Постановление о восстановлении Интернета к условиям, предшествовавшим месяцу дей, было издано президентом Ирана для министерства связи», — следует текст сообщения.
По информации международной службы мониторинга NetBlocks, на территории Ирана уже более 86 дней практически нет доступа в Интернет.
Как отметил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Тегеран ведет переговоры о завершении конфликта. Однако в обсуждениях не фигурирует вопрос ядерного оружия.
В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп заверил, что сделка с Ираном либо будет большой и значимой сделкой, либо сделки не будет вообще.