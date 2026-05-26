В США прокомментировали информацию о массовом выпуске ГМО-комаров

Глава Агентства по охране окружающей среды EPA Ли Зелдин опроверг сообщения о якобы разрешенном выпуске в природе Флориды 2 миллиардов генетически модифицированных комаров. Об этом он заявил в социальной сети X.

По словам Зелдина, информация о подобных действиях не соответствует действительности. Он подчеркнул, что после возвращения к работе администрации Дональда Трампа агентство не одобряло выпуск генетически модифицированных насекомых ни во Флориде, ни в других штатах.

Ранее в ряде публикаций утверждалось, что американские власти якобы разрешили массовый выпуск модифицированных комаров в рамках экологических программ. Эти сообщения и стали причиной официального опровержения со стороны EPA.

Зелдин заявил, что в США не принимались решения о применении подобных технологий в открытой среде. Он назвал распространяемую информацию недостоверной.

В EPA подчеркнули, что любые проекты, связанные с биотехнологиями и контролем популяции насекомых, проходят строгие процедуры научной оценки и регуляторного контроля перед возможным внедрением.

Ведомство также отметило, что вопросы биобезопасности и воздействия на экосистему остаются приоритетными при рассмотрении любых экспериментальных программ, связанных с генетически модифицированными организмами.

