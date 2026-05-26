Мать пятерых детей на отдыхе на Канарах впала в кому и не может вернуться домой

34-летняя Эмили Кейси из Великобритании отправилась с семьей на Гран-Канарию и застряла на курорте — женщину ввели в искусственную кому. Об этом в субботу, 23 мая, сообщила газета Liverpool Echo.
Эмили отдыхала с мужем Джейми и пятью детьми. На третий день после прилета у нее начались проблемы с дыханием. В больнице выяснили, что она недавно перенесла пневмонию, а в легком скопилась жидкость. На следующий день, когда муж приехал в медучреждение, он узнал, что супругу ввели в медикаментозную кому.
Отпуск семьи закончился 19 мая. Муж и дети вернулись на родину без Эмили. Позже Джейми снова прилетел на остров. Врачи сообщили, что у женщины начался сепсис. Родственники ищут средства, чтобы вернуть ее домой, говорится в сообщении.
Ранее австралийская туристка Анна Галло заболела менингитом во время путешествия Японии, после чего впала в трехдневную кому. Позднее она улетела на родину и продолжила восстанавливаться после болезни. В начале февраля 24‑летняя Галло полетела вместе с возлюбленным в отпуск, но в последнюю ночь перед возвращением в Австралию ее стало сильно знобить и трясти.