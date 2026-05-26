Футболист «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов прибыл в расположение сборной России

Ибрагимову 18 лет. Он выступает за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». В апреле 2025 года футболист подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. На счету полузащитника есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.