Футболист «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов прибыл в расположение сборной России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов впервые прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
«Всем привет, я в России», — сказал Ибрагимов.
Ранее ТАСС сообщал, что Ибрагимов впервые вошел в итоговой состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи. Российские футболисты сыграют против команд Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).
Ибрагимову 18 лет. Он выступает за молодежную команду «Манчестер Юнайтед». В апреле 2025 года футболист подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. На счету полузащитника есть матчи за сборные Англии среди игроков до 15 и 16 лет.