Рособрнадзор назвал сроки ВПР в новом учебном году

Рособрнадзор утвердил даты проведения ВПР в 2026/27 учебном году. Они пройдут с 19 апреля по 21 мая для учеников 4−8-х и 10-х классов. Об этом стало известно из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
«Утвердить состав участников, сроки и продолжительность проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях», — гласит текст документа.
ВПР будут проводиться с 19 апреля по 21 мая 2027 года в 4−8-х и 10-х классах. На выполнение отводится один или два урока — 45 либо 90 минут.
Напомним, что на ЕГЭ-2026 запрещен досмотр участников экзамена. Рекомендации предписывают охране и организаторам не прикасаться ни к сдающим экзамен, ни к их вещам.
Основной период сдачи ЕГЭ в июне 2026 года включает: 1 июня — экзамены по истории, литературе и химии; 4 июня — русский язык; 8 июня — математика базового и профильного уровней; 11 июня — обществознание и физика; 15 июня — биология, география, а также письменная часть иностранных языков; 18 и 19 июня — устная часть иностранных языков и информатика.