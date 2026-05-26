Беспилотный автобус попал в ДТП в Швеции в первый день работы

Беспилотный автобус турецкой компании Karsan попал в аварию в Гетеборге в первый день на линии. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщило агентство Reuters.
— Автобус резко затормозил и сзади в него въехал трамвай, — заявил пресс-секретарь компании Vasttrafik Патрик Чи.
Инцидент поднял вопрос о внедрении беспилотного общественного транспорта в городскую инфраструктуру.
Он добавил, что обстоятельства столкновения еще предстоит расследовать. На борту автобуса находился водитель, который мог взять управление на себя в экстренной ситуации, говорится в сообщении.
