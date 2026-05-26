26 мая в календаре: День российского предпринимательства и Всемирный день рыжих

Всемирный день рыжих День хождения босиком Последний звонок День конника День снежного барса на Алтае День российского предпринимательства День бабушки в Удмуртии Всемирный день Дракулы Праздник большого напора День диагностики меланомы День памяти святой мученицы Гликерии Гераклейской Мусульманский праздник «День Арафа».
Именины.
Александр, Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.
Лукерья Комарница.
Русская православная церковь отмечает в этот день память праведной девы Гликерии Новгородской. Сведения о ее жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине 16 века, когда было обретено ее нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.
На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит теплый ветер, а осенью холодный ветер уносит их на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров — готовь по ягоды коробов; если много мошек — готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара — их прибавится дюжина, а если убьешь после этого времени — комариное племя на дюжину убавится.
В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией». Еще одно прозвище святой — Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.
События.
1679 год — в Англии принят закон о неприкосновенности личности.
1829 год — русские моряки одержали победу в сражении у Босфора.
1896 год — учреждена медаль «В память коронации Императора Николая II».
1913 год — совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь».
1924 год — совершил первый полет первый советский цельнометаллический самолет АНТ-2.
1938 год — заложен фундамент первого завода «Фольксваген».
1947 год — в СССР отменена смертная казнь (восстановлена в 1950 году).
1948 год — временное правительство Израиля издало «Указ о создании Армии обороны».
1948 год — в ЮАР объявлено начало политики апартеида.
1966 год — Гайана получила независимость от Великобритании.
1972 год — в Москве подписаны «Основы взаимоотношений между СССР и США», в том числе Договор об ограничении систем противоракетной обороны.
1980 год — запущен Союз-36 c первым космонавтом из Венгрии Берталаном Фаркашем.
1988 год — принят Закон о кооперативах, предоставляющий ещё больше возможностей для индивидуальной трудовой деятельности.
1991 год — в Грузии были проведены президентские выборы, на которых одержал победу Звиад Гамсахурдиа.
1995 год — состоялось торжественное снятие границ между Россией и Белоруссией.
2006 год — землетрясение в Индонезии, более пяти тысяч погибших.
2008 год — произошла катастрофа Ан-12 под Челябинском.
2020 год — начало массовых антирасистских протестов в США.
В этот день родились.
Абрахам де Муавр (1667 — 1754 г.), французский математик.
Пафнутий Чебышев (1821 — 1894 г.), русский математик, профессор.
Григорий Пушкин (1835 — 1905 г.), русский офицер, младший сын великого поэта А. С. Пушкина.
Эл Джолсон (1886 — 1950 г.), американский артист-менестрель.
Алексей Арбузов (1908 — 1986 г.), советский драматург.
Наталья Горбаневская (1936 — 2013 г.), советская поэтесса, переводчик, правозащитник.
Людмила Петрушевская (1938 г.), советская и российская писательница, драматург.
Салли Райд (1951 — 2012 г.), американский астронавт, первая американская женщина-космонавт.
Анжелика Варум (1969 г.), российская эстрадная певица, актриса, Заслуженная артистка России.
Народные приметы.
Если ласточки летают низко — ждите дождя. Если 26 мая комаров много — много ягод, мошкары засилье — урожай на грибы. Ласточки и стрижи разлетались — к теплой погоде. Комары появились — придет тепло и дожди, пора и рожь сеять. Много комаров — завтра дождь будет. Обилие комаров — к доброму урожаю овса, отсутствие — ни травы, ни овса не жди. Много комаров — готовь по ягоды коробов, много мошек — готовь по грибы лукошек. Днем жарко, а ночью прохладно — дождя не будет. Облака принимают резкие очертания, а расстояние между ними увеличивается — дождя не будет. Ветер дует весь день, не меняя направления, усиливается к ночи — к утреннему заморозку. Цветки земляники на ночь поникли — к ненастью. Крупный комар — к доброму году. Комар не живой — май без дождя. Крупные пискуны — год будет добрым. Пискуны вьются — день будет солнечным.
