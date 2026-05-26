26 мая в календаре: День российского предпринимательства и Всемирный день рыжих

Если ласточки летают низко — ждите дождя. Если 26 мая комаров много — много ягод, мошкары засилье — урожай на грибы. Ласточки и стрижи разлетались — к теплой погоде. Комары появились — придет тепло и дожди, пора и рожь сеять. Много комаров — завтра дождь будет. Обилие комаров — к доброму урожаю овса, отсутствие — ни травы, ни овса не жди. Много комаров — готовь по ягоды коробов, много мошек — готовь по грибы лукошек. Днем жарко, а ночью прохладно — дождя не будет. Облака принимают резкие очертания, а расстояние между ними увеличивается — дождя не будет. Ветер дует весь день, не меняя направления, усиливается к ночи — к утреннему заморозку. Цветки земляники на ночь поникли — к ненастью. Крупный комар — к доброму году. Комар не живой — май без дождя. Крупные пискуны — год будет добрым. Пискуны вьются — день будет солнечным.