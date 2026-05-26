Рубио встретится с главой МИД Армении во вторник

В ходе встречи запланировано оформление двусторонних соглашений.
На днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва услышала заявления Еревана о том, что Армения не будет заниматься антироссийской риторикой. Тогда журналисты высказали опасения, что во время поездки могут прозвучать антироссийские заявления.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что следует признать стратегию премьер-министра Армении Никола Пашиняна на взятие курса на разрыв связей с Россией.
1 апреля президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле.