Врач рассказала, почему после низкоуглеводной диеты вес возвращается

«Когда резко снижается получение организмом углеводов, сразу же уменьшается секреция инсулина, и организм входит в катаболическое состояние, высвобождается энергия. Организм в таком состоянии может пробыть недолго. После чего основным источником энергии становятся кетоновые тела, которые представлены в основном ацетоном. В результате человек теряет вес, но незначительно. Если же прекратить диету, то вес практически сразу вернется в прежнее состояние и даже станет больше», — предупредила Баньковская.