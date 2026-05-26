Инструктор «ЛизаАлерт» рассказала, можно ли найти пропавшего спустя три дня

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Вероятность найти живым пропавшего человека уменьшается с каждым днем, а после третьих суток поисков составляет лишь около 50%, рассказала РИА Новости инструктор направления «Профилактика» отряда «ЛизаАлерт» Евгения Цинклер.
«По статистике, если обращение поступает в течение первых суток, в 95% случаев человека удается найти живым. На вторые сутки этот показатель снижается до 70%, а спустя три дня и более — примерно до 50%. Поэтому не нужно медлить и выжидать. Это самая частая ошибка наших заявителей», — сказала Цинклер.
Поисковик отметила, что заявление о пропаже можно подать сразу, а не дожидаться нескольких дней.
«Закон не запрещает обращаться в полицию в первые часы после исчезновения человека. Сделать это может любой человек — не только родственник, но и знакомый, сосед или коллега, независимо от места проживания и времени отсутствия», — подчеркнула она.
Цинклер добавила, что главное — не терять время, так как важными остаются первые часы и первые сутки поисков.
«Если человек внезапно перестал выходить на связь, не пришел туда, где должен был быть, и такое поведение для него нехарактерно — это уже серьезный повод обращаться за помощью», — заявила собеседница.