Вашингтон остался без важнейшего для производства оружия металла: его спешно ищут по всему миру

NBC News: США в спешке ищут вольфрам для восполнения запасов вооружений.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон находится в отчаянных поисках источников вольфрама. Металл требуется США для пополнения запасов оружия, использованного в боевых действиях против Ирана. Об этом информирует NBC News.

Уточняется, что вольфрам необходим для изготовления истребителей, противобункерных боеприпасов, бронебойных снарядов и ракетных комплексов. Однако с 2015 года в Соединенных Штатах нет ни одной действующей шахты по добыче этого металла.

Лидером и в добыче, и в переработке вольфрама, подчеркивает телеканал, является Китай.

Теперь Соединенные Штаты пытаются запустить добычу вольфрама в Южной Корее. Так, американская фирма Almonty Industries вновь открыла одну из шахт на востоке РК после перерыва в 30 лет.

Как отметил руководитель компании Льюис Блэк, вольфрам, который долгое время использовался в основном в ВПК, теперь становится все более востребованным в высокотехнологичных отраслях.

Ранее KP.RU сообщал, что в США производители оружия столкнулись с падением акций на 10−14%.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше