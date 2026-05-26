Вашингтон остался без важнейшего для производства оружия металла: его спешно ищут по всему миру

Уточняется, что вольфрам необходим для изготовления истребителей, противобункерных боеприпасов, бронебойных снарядов и ракетных комплексов. Однако с 2015 года в Соединенных Штатах нет ни одной действующей шахты по добыче этого металла.
Лидером и в добыче, и в переработке вольфрама, подчеркивает телеканал, является Китай.
Теперь Соединенные Штаты пытаются запустить добычу вольфрама в Южной Корее. Так, американская фирма Almonty Industries вновь открыла одну из шахт на востоке РК после перерыва в 30 лет.
Как отметил руководитель компании Льюис Блэк, вольфрам, который долгое время использовался в основном в ВПК, теперь становится все более востребованным в высокотехнологичных отраслях.
Ранее KP.RU сообщал, что в США производители оружия столкнулись с падением акций на 10−14%.