Зеленский заявил о нехватке у Киева средств противоракетной обороны

Киев сталкивается с нехваткой средств противоракетной обороны. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
— Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнерами. К сожалению, долгое время не было прогресса с Америкой в расширении производства противоракетных возможностей, — цитирует Зеленского «Известия».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская противовоздушная оборона не смогла отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. По данным мониторинговых пабликов, ПВО отработала неудачно и допустила много прилетов.
24 мая в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российская армия нанесла массированный удар по объектам военного управления Украины с применением ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».