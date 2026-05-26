В ГД предложили увеличить число отпускных дней в году из-за выпадающих выходных

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Стандартную продолжительность ежегодного отпуска стоит увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, «теряющихся» внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия»).
Согласно Трудовому кодексу РФ, ежегодный отпуск может быть разделен на части, при этом одна из них должна быть не менее 14 календарных дней, что «захватывает» минимум четыре выходных.
«Сейчас положено 28 дней отпуска, включая выходные. Давайте сделаем не 28, а на неделю больше — 35 дней, и в этих днях будут учтены и рабочие, и нерабочие дни. Но чтобы 35 дней в году у человека была возможность отдыхать», — сказал депутат.
Такое количество дней, по мнению парламентария, позволит работающим россиянам полноценно отдохнуть, восстановить силы и предотвратит профессиональное выгорание. При этом он подчеркнул, что стоит сохранить возможность разделения отпуска на части в течение года.
Сейчас стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней в год. Также отдельным категориям работников предоставляются удлиненные отпуска, например гражданам с инвалидностью — не менее 30 календарных дней.