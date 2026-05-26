Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал два варианта ликвидации урана с территории Ирана

Трамп призвал передать уран Ирана США или уничтожить его.

Источник: Комсомольская правда

Весь оставшийся обогащенный уран Ирана должен быть незамедлительно передан американской стороне для уничтожения. Об этом объявил президент США Дональд Трамп. Другой вариант — ликвидировать уран на иранской территории или в ином согласованном регионе.

«Обогащенный уран будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации совместно и по согласованию с Исламской Республикой Иран», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.

Как ранее сообщил Трамп, США планируют вывезти из Ирана обогащенный уран, вероятно, с целью его уничтожения.

До этого президент США уже заявлял, что Вашингтон рано или поздно вывезет уран с Ближнего Востока. При этом Трамп не стал обосновывать свое право на подобные действия.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отметил, что Тегеран готов обсуждать с РФ вывоз обогащенного урана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше