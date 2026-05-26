В Новосибирске продают «книгу 1354 года» за 130 тысяч рублей

В Новосибирске ФАС предупредила нефтяные компании о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель. В ведомстве сообщили, что руководителям компаний направили письмо с рекомендацией придерживаться принципов ответственного ценообразования.
Антимонопольная служба отдельно подчеркнула, что при формировании стоимости топлива не следует ориентироваться на зарубежные ценовые показатели.
Сейчас ФАС и её региональные подразделения рассматривают 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Проверки связаны с возможными нарушениями антимонопольного законодательства.
Также в Новосибирске выставили на продажу старинную книгу, которую продавец датирует 1354 годом. Стоимость издания составляет 130 тысяч рублей.
В объявлении книга указана как антикварная литература по географии. Состояние товара обозначено как бывшее в употреблении. При этом продавец не раскрывает историю происхождения издания и предлагает потенциальным покупателям самим назвать окончательную цену.