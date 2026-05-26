В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с клещевыми инфекциями в России ​

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Ситуация с клещевыми инфекциями в России в настоящее время является стабильной, сообщил РИА Новости ведущий эксперт лаборатории CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
«В настоящее время ситуация с клещевыми инфекциями в России в целом стабильна. Самым опасным заболеванием, которое нередко приводит к инвалидности, является клещевой вирусный энцефалит. К счастью, от этой инфекции в нашей стране существует надежная вакцинация», — сказал Лебедев.
Он также отметил, что заболеваемость клещевым энцефалитом отмечается прежде всего на территориях, где распространен его возбудитель. Роспотребнадзор ежегодно публикует списки эндемичных территорий, которые остаются стабильными в течение последних лет.
«Жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается на такие территории, важно пройти вакцинацию», — предупредил эксперт Роспотребнадзора.