Молодой омич попал в реанимацию после посещения бассейна

По предварительной информации, в воскресенье, 24 мая 2026 года, молодой человек пришел в бассейн «Альбатрос», что по улице Масленникова в Октябрьском административном округе. Однако в воде омич потерял сознание.
Также предварительно известно, что мужчину доставили в больницу, где ему диагностировали утопление в пресной воде. Другие детали инцидента неизвестны.
Добавим, несколько лет назад в Омске произошел похожий случай: в бассейне «Юность» мужчина потерял сознание и стал тонуть. Его извлекли из воды и доставили в больницу. У 46-летнего омича диагностировали утопление в пресной воде, отек головного мозга и легких, а также кому.