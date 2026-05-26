Средняя пенсия работающих свыше 30 тыс. отмечена в 9 регионах РФ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения среди работающих граждан России в апреле 2026 года свыше 30 тыс. рублей отмечен в девяти регионах, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Средняя пенсия работающих свыше 30 тыс. рублей зафиксирована в девяти субъектах России. Это Сахалинская область (30,4 тыс.), Мурманская область (30,8 тыс.), Якутия (31, 6 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (32, 1 тыс.), Ханты-Мансийский АО (32,5 тыс.), Магаданская область (33,6 тыс.), Камчатский край (33,7 тыс.), Ненецкий АО (35,8 тыс.), Чукотский АО (39,2 тыс.), следует из данных Соцфонда.
При этом средняя пенсия работающих в апреле текущего года по стране составляет 23,6 тыс. рублей.