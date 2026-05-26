В России разработают ГОСТы на рационы школьного питания

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. ГОСТы на рационы школьного питания планируется разработать в России, чтобы это меню было сбалансированным и учитывало все особенности здоровья ребенка. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая («Единая Россия»).
Она напомнила, что ранее совместно с АНО «Институт отраслевого питания» разработала законопроект о социальном питании, который касается в том числе школ.
«И тут нам тоже будут нужны ГОСТы на рационы школьного питания. Как председатель соответствующего технического комитета [по разработке ГОСТов], готовлю план работы», — сказала депутат.
По ее словам, «еда для подростков должна быть не просто свежая, а полностью сбалансированная», и есть российские производители, выпускающие именно такую продукцию, причем как готовое питание, так и сырье для его производства. «Наши производители детского питания должны иметь преференции в меню детских учреждений», — сказала Буцкая.