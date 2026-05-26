Семь человек пострадали при взрыве в баре Мадрида

В результате взрыва в одном из баров испанской столицы семь человек получили ранения. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила служба экстренной помощи Мадрида.
Один из пострадавших находится в критическом состоянии.
Вызов в пожарную службу поступил около 23:00 по местному времени 24 мая. Пожарным удалось потушить возгорание вскоре после прибытия на место. Национальная полиция начала расследование.
По предварительным данным, инцидент произошел при ремонте холодильной камеры заведения, передает ТАСС.
До этого крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, сообщили The Telegraph и BFMTV со ссылкой на очевидцев. Во время пожара в баре находилось около 200 человек, в основном молодежь 15−20 лет. Многие оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и недостаточного числа аварийных выходов. Люди пытались спасаться через окна, а родители прибежали к бару в поисках своих детей, отметили очевидцы.
За несколько дней до этого в Италии на автомагистрали Милан — Неаполь произошел мощный взрыв грузовика, перевозившего сжиженный газ. В результате столкновения двух фур в воздух взметнулся огромный огненный шар, а место аварии окутали густые клубы черного дыма от горящей техники.