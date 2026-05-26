Семь человек пострадали при взрыве в баре Мадрида

До этого крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь унес жизни 40 человек, сообщили The Telegraph и BFMTV со ссылкой на очевидцев. Во время пожара в баре находилось около 200 человек, в основном молодежь 15−20 лет. Многие оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и недостаточного числа аварийных выходов. Люди пытались спасаться через окна, а родители прибежали к бару в поисках своих детей, отметили очевидцы.