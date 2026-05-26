«Народный фронт»: мошенники начали продавать в Telegram несуществующие экскурсии

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мошенники под видом гидов или путешественников создают туристические чаты в Telegram, где предлагают отдыхающим экскурсии, после чего берут с них предоплату и исчезают. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
«С начала 2026 года аферисты активно создают фейковые туристические чаты в Telegram, где представляются такими же путешественниками или гидами, предлагая совместные экскурсии, а после получения предоплаты просто исчезают, — сказал Кучава. — Ключевыми признаками обмана являются: требование полной предоплаты наличными или переводом на личную карту, отказ от заключения письменного договора или выдачи чека, а также настойчивое подталкивание к быстрому решению фразами “осталось мало мест” и использование “суперскидок” в 20−30% от рыночной стоимости».
Эксперт отметил, что на отдыхе также следует опасаться навязчивых предложений в отелях, где гиды обещают «незабываемую экскурсию», а везут в обычный магазин или на скучный пляж. «Помните главное правило: настоящий туроператор или гид с репутацией всегда работает официально, не боится заключать договор и предоставлять чеки, а информацию о нем можно проверить через Единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. Если вас торопят и давят — бегите, это с огромной вероятностью обман. Будьте бдительны и не позволяйте испортить себе долгожданный отпуск», — добавил он.