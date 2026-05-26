«Народный фронт»: мошенники начали продавать в Telegram несуществующие экскурсии

Эксперт отметил, что на отдыхе также следует опасаться навязчивых предложений в отелях, где гиды обещают «незабываемую экскурсию», а везут в обычный магазин или на скучный пляж. «Помните главное правило: настоящий туроператор или гид с репутацией всегда работает официально, не боится заключать договор и предоставлять чеки, а информацию о нем можно проверить через Единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. Если вас торопят и давят — бегите, это с огромной вероятностью обман. Будьте бдительны и не позволяйте испортить себе долгожданный отпуск», — добавил он.