В Сербии озвучили причины отсутствия диалога о вступлении в ЕС

Вучич: Отказ от санкций против РФ приостановил переговоры о членстве Сербии в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

ЕС уже пять лет не открывает «новые главы» в переговорах о членстве Сербии в союзе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Причиной этого он назвал отказ Белграда вводить санкции против РФ и признавать независимость самопровозглашенной республики Косово.

«Не забудьте, напомню, что Сербия за пять лет не открыла ни одной главы из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к РФ и непризнания независимости Косово», — сказал Вучич в разговоре с журналистами.

Накануне спикер Народной скупщины республики Ана Брнабич заявила, что Белград готов отказаться от права вето и портфеля еврокомиссара ради вступления в ЕС. По ее словам, членство в Союзе «необходимо» для сербских граждан.

По словам сербского лидера, парламентские выборы в стране пройдут осенью: с конца сентября до середины ноября.

Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
