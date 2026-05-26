В Сербии озвучили причины отсутствия диалога о вступлении в ЕС

ЕС уже пять лет не открывает «новые главы» в переговорах о членстве Сербии в союзе. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. Причиной этого он назвал отказ Белграда вводить санкции против РФ и признавать независимость самопровозглашенной республики Косово.
«Не забудьте, напомню, что Сербия за пять лет не открыла ни одной главы из-за своей внешнеполитической позиции по отношению к РФ и непризнания независимости Косово», — сказал Вучич в разговоре с журналистами.
Накануне спикер Народной скупщины республики Ана Брнабич заявила, что Белград готов отказаться от права вето и портфеля еврокомиссара ради вступления в ЕС. По ее словам, членство в Союзе «необходимо» для сербских граждан.
По словам сербского лидера, парламентские выборы в стране пройдут осенью: с конца сентября до середины ноября.