Дерматолог назвала безопасное время нахождения на солнце без защиты

РИА Новости: на солнце без защиты можно находиться до 30 минут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Безопасное время нахождения на солнце без защиты зависит от фототипа кожи и составляет в среднем от пяти до 30 минут, сообщила РИА Новости врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова.

«Безопасный предел нахождения на солнце без SPF составляет от 5 до 30 минут, в зависимости от фототипа кожи, который мы определяем по классификации Фицпатрика. Для более светлой кожи это предел, равный 15 минутам, для более темной — он составляет максимум 30 минут», — отметила Чепурнова.

Превышение этого лимита вызывает воспаление. Через 2−24 часа, как отметила Чепурнова, возникают ожоги: покраснение, отек, боль, волдыри, возможны жар и тошнота. В отдаленной перспективе солнце ускоряет старение кожи и повышает риск рака, включая меланому.

По словам дерматолога, при ожоге необходимо сразу уйти в тень, охладить кожу душем или компрессом, затем нанести крем с алоэ вера или пантенолом. Не рекомендуется прикладывать лед и наносить жирные продукты, прокалывать пузыри, а также использовать обезболивающие мази с лидокаином или бензокаином.