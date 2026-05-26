Россиянам напомнили о новой афере в преддверии лета: речь идет о несуществующих экскурсиях

Мошенники под видом гидов или попутчиков заводят в Telegram туристические группы. Там аферисты предлагают участникам экскурсии, берут с них аванс и бесследно исчезают. Об этом предупредил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава в беседе с ТАСС.
По словам специалиста, к числу основных признаков мошенничества относятся: требование внести полную предоплату наличными или переводом на личную банковскую карту, отказ от оформления письменного договора или предоставления чека, активные попытки заставить принять решение быстро с помощью утверждений, что «осталось мало мест», а также предложение «суперскидок» в размере 20−30% от рыночной цены.
Кучава подчеркнул, что на отдыхе также следует опасаться навязчивых предложений в отелях, где гиды обещают «незабываемую экскурсию».
В СПЧ в свою очередь раскрыли, что мошенники крадут у россиян около 1 млрд рублей в день.