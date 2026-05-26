Стоимость топлива продолжает покорять вершины в Иркутске

IrkutskMedia, 26 мая. Топливо в начале этой недели подорожало в Иркутске сразу у трёх поставщиков. Цены увеличились на дизельное топливо и некоторые марки бензина. Подорожание составило от 30 до 50 копеек. Стоимость горючего у разных поставщиков снова различаются.
Так, дизельное топливо подорожало на 50 копеек на заправочных станциях «Роснефти», «Омни» и «КрайсНефти» и теперь отпускается по 83,5 рубля. На заправках «БРК» и «Газпромнефти» стоимость этого горючего осталась такой же, как и на прошлой неделе, — 83 рубля.
АИ-100 у «Роснефти» и «Омни» стал дороже на 30 копеек и теперь обходится горожанам в 92,05 рубля. На станциях «БРК» это топливо отпускается по прежней стоимости — 91,75 рубля.
АИ-98 на АЗС «КрайсНефти» также подорожал на 30 копеек и теперь стоит 92,05 рубля. У на станциях «Газпромнефти» это топливо отпускается, как и на прошлой неделе, за 91,75 рубля.
АИ-95 в цене не изменился и на станциях «Роснефти», «Омни», «КрайсНефти», «БРК» и «Газпромнефти» продаётся за 67,75 рубля за литр.
Литр АИ-92 на АЗС «Роснефти», «Омни», «КрайсНефти», «БРК» и «Газпромнефти» также не изменился в цене по сравнению с прошлой неделей и отпускается по 64,15 рубля за литр.
Ранее агентство сообщало, что на прошлой неделе стоимость бензина и дизеля увеличивалась два раза. Цены на топливо сравнялись у пяти поставщиков в Иркутске. Подорожание составило от 10 до 50 копеек.