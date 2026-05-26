В некоторых районах Хабаровского края ожидается дождь и гроза

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 26 мая опасных метеоявлений на территории Хабаровского края не ожидается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В городе Хабаровске прогнозируется сухая погода. Температура ночью составит от плюс 8 до плюс 10 градусов, днём — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Ветер юго западный, скоростью 5−12 метров в секунду, порывы — до 15−18 метров в секунду.
В южных районах ночью местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Температурный режим: ночью от плюс 8 до плюс 13 градусов, днём от плюс 20 до плюс 25 градусов. Скорость ветра — 3−14 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.
В центральных районах ночью возможен небольшой дождь (за исключением Советско Гаванского, Ванинского и Верхнебуреинского МР). Температура ночью — от плюс 5 до плюс 10 градусов, днём — от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ветер западный и северо западный, 3−14 метров в секунду, местами с порывами до 15−20 метров в секунду.
В северных районах прогнозируются кратковременные дожди, ливни, местами мокрый снег. В Аяно Майском МР днём ожидаются сильные осадки, в Николаевском, Ульчском и районе имени Полины Осипенко — без осадков. Температура ночью — от 0 до плюс 10 градусов, днём — от плюс 4 до плюс 22 градусов. Ветер различных направлений, 2−14 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров в секунду.
