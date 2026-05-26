Фонтаны на набережной Комсомольска-на-Амуре приступили к работе

В Комсомольске-на-Амуре на городской набережной заработали фонтаны. Опубликован график работы и расписание светомузыкального шоу. Каждый вечер жители Города юности могут лицезреть красочное представление, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Светомузыкальное шоу развернется на набережной с 21:00 до 23:00 по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни. График работы пешеходного фонтана следующий:
● Понедельник — профилактический день,
● Вторник, среда, четверг — с 14:00 до 20:00, технический перерыв с 15:00 до 17:00,
● Пятница, суббота, воскресенье и праздничные дни — с 12:00 до 23:00, технические перерывы с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 21:00.
Напомним, что пешеходный фонтан в Городе юности возвели в рамках реконструкции набережной. Объект приступил к работе в 2023 году после тщательных проверок.