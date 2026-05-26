Адвокат: Митрополит Иларион после задержания в Чехии долгое время был без еды

Митрополит Иларион длительное время после задержания в Чехии находился без еды. Об этом сообщила редакция Telegram-канала митрополита со ссылкой на адвоката.
По данным защиты, вечером после задержания питание было предоставлено только около полуночи, а до этого времени еды не было. В понедельник утром завтрак также не был предоставлен.
— По информации адвоката JUDr. Michal Pacovský, после задержания митрополит Иларион и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды, — говорится в сообщении.
Ранее адвокат также сообщил, что один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток, что может осложнить проверку следов. Митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.
Власти Чехии арестовали митрополита Русской православной церкви 24 мая на одной из автозаправок после выезда от храма Петра и Павла в Карловых Варах по подозрению в перевозке наркотических веществ. В ходе проверки в багажнике местные правоохранители якобы обнаружили четыре контейнера с веществом белого цвета.