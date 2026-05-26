Россиянам рассказали, как в лесу выбрать безопасное место для пикника

КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Безопасное от клещей место для пикника в лесу стоит выбирать без кустарников и высокой травы, «заклещеванность» территории можно оценить и «методом флага», рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
«При выборе места для пикника приоритетными должны быть незатемненные места без кустарников и высокой травы. Клещи предпочитают влажные, затемненные места с густой растительностью», — сказала Бабура.
Она отметила, что «заклещеванность» территории можно оценить самостоятельно так называемым методом флага.
«Есть “метод флага”. Для этого следует воспользоваться светлой однотонной тканью и провести ею по траве на выбранном участке. В случае обнаружения на ткани клещей, отказаться от расположения на этом месте», — добавила Бабура.
Бабура подчеркнула, что одеваться в лес во время похода в лес стоит в светлую одежду, на ней клещи будут хорошо видны. А также пользоваться репеллентами, эффективность которых подтверждена сертификатами.