Россиянам рассказали, как в лесу выбрать безопасное место для пикника

РИА Новости: для пикника в лесу стоит выбрать место без высокой травы.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 26 мая — РИА Новости. Безопасное от клещей место для пикника в лесу стоит выбирать без кустарников и высокой травы, «заклещеванность» территории можно оценить и «методом флага», рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

«При выборе места для пикника приоритетными должны быть незатемненные места без кустарников и высокой травы. Клещи предпочитают влажные, затемненные места с густой растительностью», — сказала Бабура.

Она отметила, что «заклещеванность» территории можно оценить самостоятельно так называемым методом флага.

«Есть “метод флага”. Для этого следует воспользоваться светлой однотонной тканью и провести ею по траве на выбранном участке. В случае обнаружения на ткани клещей, отказаться от расположения на этом месте», — добавила Бабура.

Бабура подчеркнула, что одеваться в лес во время похода в лес стоит в светлую одежду, на ней клещи будут хорошо видны. А также пользоваться репеллентами, эффективность которых подтверждена сертификатами.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше