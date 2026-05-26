Полицейские помогли вернуть в хабаровскую семью девочку-подростка, сбежавшую во Владивосток

Весной этого года девочка внезапно пропала — не вернулась домой, ее телефон оказался недоступен. Не нашелся дома и паспорт. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Отец пропавшей говорил, что у них не было конфликтов с дочерью, ту окружали заботой и вниманием. Полицейские помогли родителям: выяснили, что девочка уехала на поезде во Владивосток. Билет ей купила мама новой подруги. Оперуполномоченному удалось связаться с разыскиваемой по телефону. Аргументы полицейского оказались убедительными: уже на следующий день обе школьницы вместе с родителями пришли в отдел полиции. Правоохранители побеседовали с девочкой и ее родителями. Отец несовершеннолетней позже поблагодарил полицейских за чуткость и профессионализм при решении сложной ситуации.