Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рособрнадзор: на ЕГЭ можно выходить из аудитории неограниченное количество раз

Организаторы при этом проверяют комплект экзаменационных материалов на столе и фиксируют время выхода и возвращения в аудиторию.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Участники единого государственного экзамена могут выходить в туалет неограниченное количество раз, при этом организаторы фиксируют время выхода и возвращения в аудиторию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

«Количество выходов в туалет во время экзаменов не ограничено. При этом организаторы фиксируют время выхода участника из аудитории и время возвращения. КИМ и черновики при выходе из аудитории оставляются на рабочем столе участника. Перед выходом организатор проверяет комплектность оставленных материалов, после чего участник может покинуть аудиторию», — говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.