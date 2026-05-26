Рособрнадзор: на ЕГЭ можно выходить из аудитории неограниченное количество раз

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Участники единого государственного экзамена могут выходить в туалет неограниченное количество раз, при этом организаторы фиксируют время выхода и возвращения в аудиторию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«Количество выходов в туалет во время экзаменов не ограничено. При этом организаторы фиксируют время выхода участника из аудитории и время возвращения. КИМ и черновики при выходе из аудитории оставляются на рабочем столе участника. Перед выходом организатор проверяет комплектность оставленных материалов, после чего участник может покинуть аудиторию», — говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня.