Схему движение общественного транспорта изменят в Иркутске 27 мая

В этот день в городе пройдёт Курбан-байрам.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 мая. В Иркутске изменится схема движения общественного транспорта утром 27 мая в связи с проведением мусульманского праздника Курбана-байрама (0+). Одни остановки исключат, другие, наоборот, добавят.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, основные мероприятия пройдут в соборной городской мечети. Ограничения будут действовать с 3.00 до 8.30.

Так, автобусы № 3, 20, 42, 43 и 80, следуя из центра города, после улицы Карла Либкнехта поедут по Тимирязева, Партизанской и Советской, затем уйдут на свой прежний маршрут. Остановка «Площадь Декабристов» в указанный промежуток времени будет отсутствовать. Однако появится дополнительная остановка «Завод “Эталон”». Правило данных остановок будет также действовать для маршрута № 5к.

Также автобусы № 4к после улицы Тимирязева при выезде из центра города пойдут по Партизанской и Софьи Перовской. Остановки «Улица Карла Либкнехта» и «Улица Софьи Перовской» для данного маршрута исключат. Высадку пассажиров из Рабочего организуют на конечной остановке маршрутки № 5к «Центральный рынок» (рядом с трамвайными путями).

После улицы Партизанской по Советской отправятся маршрутки № 5к и далее пойдут по прежнему маршруту.

Для автобусов № 44 исключат остановки «Центральный рынок» (Тимирязево) и «Улица Карла Либкнехта». После улицы Дзержинского автобусы проследуют по улицам Октябрьской Революции, Фридриха Энгельса, переулку Милицейский, улицам Красногвардейская и Подаптечная, а затем уйдут на свой маршрут.

Также схема движения изменится для маршрута № 81. В центр города автобус после Карла Либкнехта поедет по Тимирязева, Софьи Перовской, а затем по Байкальской.

О том, какие именно улицы перекроют для автомобильного транспорта 27 мая, агентство рассказывало ранее. Под ограничения попадают три улицы. Водителей просят учитывать указанную информацию при выборе утреннего маршрута.