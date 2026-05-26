Рособрнадзор определил, что может лежать на столе во время сдачи ЕГЭ-2026

Уточняется, что на экзамене по географии участникам вместе с контрольными измерительными материалами также выдадут административную карту России и политическую карту мира. На ЕГЭ по химии в состав КИМ войдет периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов.