В ГД рассказали, как получить оплату больничного при заболевании в отпуске

«Ко мне на приемы приходят люди, которые неделями болели в отпуске за свой счет, терпели, не обращались к врачам, потому что думали: “Все равно не оплатят”. Это заблуждение. Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить», — сказал Свищев.