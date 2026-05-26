В ГД рассказали, как получить оплату больничного при заболевании в отпуске

«Ко мне на приемы приходят люди, которые неделями болели в отпуске за свой счет, терпели, не обращались к врачам, потому что думали: “Все равно не оплатят”. Это заблуждение. Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить», — сказал Свищев.
Парламентарий отметил, что, по общему правилу, пособие по временной нетрудоспособности за период отпуска за свой счет не назначается, однако законодательство не запрещает работнику выйти из такого отпуска досрочно.
«Работодатель не вправе запретить вам прервать отпуск и оформить больничный, если вы действительно заболели. Ваше здоровье — это ваше здоровье. А обязанность работодателя передать в Социальный фонд достоверные сведения. Решение о выплате принимает фонд, а не начальник. Так что не бойтесь, действуйте по закону», — добавил он.
Депутат пояснил, что сначала следует обратиться к врачу и получить листок нетрудоспособности. По его словам, важно, чтобы больничный был открыт после даты окончания административного отпуска или после его досрочного прерывания.
«Далее необходимо согласовать с работодателем досрочное прекращение отпуска без сохранения зарплаты. Это можно сделать в устной или письменной форме, закон не требует строгой процедуры. Также необходимо предоставить работодателю листок нетрудоспособности. Тот, в свою очередь, передаст сведения в Социальный фонд», — уточнил Свищев.
Собеседник агентства подчеркнул, что, если Соцфонд отказывает в выплате, то можно обжаловать его решение в вышестоящем органе или суде.