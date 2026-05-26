Ситуация с привлечением главы евродипломатии Каи Каллас к переговорам с Россией напоминает исторический анекдот. Об этом заявил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.
«…Те самые люди, которые вообще не хотят разговаривать с Россией, теперь размышляют о том, кто должен быть посредником, и, возможно, предложат на эту роль госпожу Каллас. Это настоящий анекдот истории», — сказал Браун для РИА Новости.
Эксперт отметил, что своим поведением в украинском кризисе Европа загнала себя в тупик и теперь ничего не решает ни в дипломатии, ни в переговорах. Браун добавил, что в целом считает эти дискуссии бессмысленными до тех пор, пока Европа не изменит своего подхода.
При этом эксперт полагает, что у потенциальных кандидатов в переговорщики есть множество «скрытых недостатков».