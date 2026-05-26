Худсовет определил трек-лист первого винила Хабаровского музтеатра

В первую виниловую пластинку Хабаровского музыкального театра войдут песни военных лет, список композиций накануне утвердил художественный совет организации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», запись пластинки пройдет 12 июня 2026 года на сцене ГДК во время праздничного концерта ХМТ.
Решение о наполнении пластинки принимал художественный совет, состоящий из специалистов ХМТ, а также музея краевой столицы «Мир говорящих машин». Первая сторона винилового диска будет включать песни, которые звучали на сцене театра еще 80 лет назад, в годы войны.
В их число вошли выходная ария Баринкая (из оперетты И. Штрауса «Цыганский барон»), выходная ария Марицы (из оперетты И. Кальмана «Графиня Марица»), выходная ария Сильвы (из оперетты И. Кальмана «Сильва»), выходная ария Мистера Икс (из оперетты И. Кальмана «Принцесса цирка»). Вторая сторона пластинки посвящена военным песням, связанным с Дальним Востоком. Среди них такие композиции, как «Шуми, Амур» (муз. В. А. Рейнарта (Румянцева), сл. С. Г. Феоктистова), «Три танкиста» (муз. Дм. Я. и Дан. Я. Покрасс, сл. Б. С. Ласкина), «В землянке» (муз. К. Я. Листова, сл. А. А. Суркова), «На сопках Маньчжурии» (муз. И. А. Шатрова, сл. П. С. Комарова) и «Возьми гитару» (муз. А. Я. Лепина, сл. М. С. Пляцковского).
Выпуском пластинки займется фирма «Мелодия». Инициатива реализуется в рамках проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)», который приурочен к 100-летию театра. В рамках этого же проекта, как рассказали в пресс-службе Минкультуры Хабаровского края, запланирован и выпуск книги с одноименным названием.