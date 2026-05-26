В Хабаровском крае водитель погасил долг по алиментам ради сохранения прав

В рабочем посёлке Переяславка мужчина выплатил задолженность по алиментам на сумму более 450 тыс. рублей, чтобы избежать ограничения права управления транспортным средством, сообщает Официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.