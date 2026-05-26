В Хабаровском крае водитель погасил долг по алиментам ради сохранения прав

В рабочем посёлке Переяславка мужчина выплатил задолженность по алиментам на сумму более 450 тыс. рублей, чтобы избежать ограничения права управления транспортным средством, сообщает Официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Гражданин, обязанный судом выплачивать средства на содержание несовершеннолетнего ребёнка, длительное время игнорировал свои обязательства.
Судебный пристав предупредил должника о возможных мерах воздействия, но тот не предпринял шагов к погашению задолженности. Тогда сотрудник службы принял решение ограничить право управления автомобилем — мера оказалась действенной. Мужчина оперативно погасил весь долг.
