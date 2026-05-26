Бастрыкин займётся делом об аллергии у ребёнка в детском саду Хабаровска

Во время обеда 4-летнему мальчику дали продукты, запрещённые ему по медицинским показаниям.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о небезопасных услугах в одном из детских садов Хабаровска. Речь идёт о случае с воспитанником, которому во время обеда дали продукты, запрещённые ему по медицинским показаниям.

После еды у ребёнка, страдающего аллергией, начались отёк и приступ удушья. Мальчику потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали. Предварительно, администрация и сотрудники детского сада знали о противопоказаниях, однако эти обстоятельства ещё предстоит проверить следствию.

Уголовное дело расследуют следственные органы СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Оно возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Станиславу Белянскому представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах. Следователям предстоит выяснить, кто отвечал за питание ребёнка, как были организованы меры безопасности и почему опасный для мальчика продукт оказался у него в тарелке.