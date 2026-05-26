652 жертвы подглядывания: в Канаде раскрыли крупнейшее дело извращенца

Житель Канады оказался под судом по делу о масштабном подглядывании за женщинами. Жертвами стали 652 женщины и девушки, о чем сообщает CBC.
По данным полиции, речь идет о крупнейшем подобном деле в истории страны. Мужчина из города Саанич на острове Ванкувер в течение длительного времени тайно снимал женщин на видео.
Следователям удалось установить личности всех потерпевших. Подсудимый полностью признал свою вину.
Правоохранительные органы отметили, что масштаб преступления не имеет аналогов в Канаде. При этом детали того, каким образом велась скрытая съемка и где происходили эпизоды, пока не раскрываются.
Дата вынесения приговора пока не назначена. Правозащитные организации уже выступили с призывами ужесточить наказание за подобные преступления. Полиция также рекомендовала потерпевшим обращаться за психологической поддержкой.
Ожидается, что дальнейшие подробности дела будут представлены в ходе судебных заседаний. По информации СМИ, имя обвиняемого не разглашается в целях защиты частной жизни потерпевших и предотвращения их возможной повторной идентификации.
