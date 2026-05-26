В ГД предложили разрешить пересдачу более одного предмета ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул, что при принятии такого решения важен баланс, чтобы отношение к государственному экзамену оставалось серьезным.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Следует обсудить расширение права выпускников на пересдачу ЕГЭ для улучшения результатов и разрешить пересдавать более одного предмета за год. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Парламентарий назвал «абсолютно правильным шагом» решение о введении с 2024 года пересдачи ЕГЭ для улучшения результатов, которая распространяется только на один предмет по выбору.

«Считаю, что сегодня вполне можно обсуждать дальнейшее развитие этой модели, в том числе возможность пересдачи более чем одного экзамена в разумных пределах», — сказал Чернышов.

По его словам, при принятии такого решения важно сохранить баланс, чтобы ЕГЭ оставался серьезной итоговой аттестацией, а не превращался «в бесконечную серию попыток». «Но при этом ребенок не должен жить с ощущением, что один неудачный день способен перечеркнуть годы учебы и его будущее. Экзамен обязан проверять знания, а не стрессоустойчивость подростка», — подчеркнул депутат.

Выпускники могут пересдать один предмет ЕГЭ в год сдачи экзаменов по своему выбору в рамках основного периода. Пересдача проводится в резервные дни, при этом предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового.

Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня, пересдача экзаменов в основной период запланирована на 8 и 9 июля.

