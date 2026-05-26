Бастрыкин затребовал доклад по делу о небезопасных услугах в детсаду Хабаровского края

В социальных медиа сообщается, что воспитаннику детского сада в Хабаровске, страдающему аллергией, во время обеда дали запрещенные по медицинским показаниям продукты. В результате у ребенка случился отек и приступ удушья — он госпитализирован. Отмечается, что администрация и сотрудники учреждения были осведомлены о наличии противопоказаний.