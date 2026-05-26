Бастрыкин затребовал доклад по делу о небезопасных услугах в детсаду Хабаровского края

У одного из воспитанников детского сада случился отёк из-за нарушения диеты.

Источник: AmurMedia

Глава ведомства затребовал доклад по информации об оказании небезопасных услуг в детском саду Хабаровского края, сообщает СК РФ.

«Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Белянскому С. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В социальных медиа сообщается, что воспитаннику детского сада в Хабаровске, страдающему аллергией, во время обеда дали запрещенные по медицинским показаниям продукты. В результате у ребенка случился отек и приступ удушья — он госпитализирован. Отмечается, что администрация и сотрудники учреждения были осведомлены о наличии противопоказаний.

По данному факту следственными органами СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).