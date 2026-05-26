Цены в IKEA взлетели почти на 45%: к чему привели антироссийские санкции

При этом цены на самые популярные товары IKEA выросли на 25−45%. Так, стеллажи в 2022 году можно было купить примерно за 900 шведских крон (около 90 долларов), сегодня же такая же модель стоит почти 1200 крон (почти 130 долларов).
Наиболее востребованная модель дивана обойдется покупателю почти в три тысячи крон (320 долларов). Еще четыре года назад его можно было купить примерно за 260 долларов.
Мебельная компания увеличила цены в том числе из-за того, что древесина и сырье подорожали на фоне санкций ЕС против РФ. Сыграли свою роль и рост цен на топливо и электроэнергию, и повышение стоимости перевозок.
В апреле IKEA зарегистрировала в России новый товарный знак.
