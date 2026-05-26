Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали допустимую норму соли в день

РИА Новости: человек может употреблять не более пяти граммов соли в сутки.

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая — РИА Новости. Человеку можно употреблять не более пяти граммов соли в сутки, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

«Соль и сахар — это, наверное, две самые большие проблемы, которые серьезно усугубляют состояние человека. Соли в сутки можно не более пяти граммов. Но она так же, как и сахар, есть почти во всех продуктах», — сказала Ким.

По ее словам, диетологи сходятся во мнении, что важно еду солить не при варке, а после — так человек съест меньше соли. Если используют йодированную соль, ею также лучше присаливать уже готовое блюдо, потому что при варке йод испаряется.